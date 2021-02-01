Житель Бурятии совершил грабёж в Забайкалье

Ущерб составил более 20 тысяч рублей



В полицию поступило сообщение о проникновении в гараж на территории предприятия в посёлке Новопавловка в Забайкальском крае и краже имущества с автомашин, в том числе дизельного топлива.



В момент преступления на территории находился один из работников, к которому пришли двое малознакомых мужчин. Рабочий пояснил полицейским, что в процессе общения гости по одному периодически отлучались, а уходя, пригрозили никому не рассказывать об их визите.



После этого владелец грузовика марки «Шахман» обнаружил пропажу 120 литров дизельного топлива, которое было слито в канистры, а владелец «КамАЗа» заявил о хищении двух аккумуляторов и двух бензопил, находящихся в автомашине. Общий ущерб составил более 20 тысяч рублей.



Полицейские установили личности подозреваемых и их места нахождения. Ими оказались 20-летний житель Карымского района и его 25-летний подельник, приехавший на заработки в Новопавловку из Бурятии. Они были доставлены в отдел полиции, где от них получены признательные показания.



В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело за грабёж. Украденное имущество изъято, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

