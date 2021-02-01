В том числе люди травились одеколоном
В 2020 году в Иркутской области зарегистрировано 2724 случая острых отравлений химической этиологии. Это на 27% ниже 2019 года (когда было 3733 случаев), сообщает управление Роспотребнадзора по Иркутской области.
738 человек (27% от всех острых случаев) отравились лекарственными препаратами. 662 человека отравились спиртосодержащей продукцией (24 %).
- В структуре отравлений спиртосодержащей продукцией в 2020 году наибольшее количество отравлений произошло по причине употребления высоких доз этилового спирта – 426 случаев, в т.ч. 147 случаев с летальным исходом. Это составило 90 % от всех смертельных случаев, произошедших вследствие употребления спиртосодержащей продукцией, - отмечают в управлении Роспотребнадзора.
Доля отравлений «спиртом неуточненным» составила 32% (215 случаев), в том числе 204 случая – другим неуточненным спиртом, восемь случаев – суррогатами алкоголя, три отравления одеколоном и парфюмерными изделиями.
Более 600 жителей Иркутской области за год отравились алкоголем
Происшествия, Фото:
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