Более 600 жителей Иркутской области за год отравились алкоголем

В том числе люди травились одеколоном



В 2020 году в Иркутской области зарегистрировано 2724 случая острых отравлений химической этиологии. Это на 27% ниже 2019 года (когда было 3733 случаев), сообщает управление Роспотребнадзора по Иркутской области.



738 человек (27% от всех острых случаев) отравились лекарственными препаратами. 662 человека отравились спиртосодержащей продукцией (24 %).



- В структуре отравлений спиртосодержащей продукцией в 2020 году наибольшее количество отравлений произошло по причине употребления высоких доз этилового спирта – 426 случаев, в т.ч. 147 случаев с летальным исходом. Это составило 90 % от всех смертельных случаев, произошедших вследствие употребления спиртосодержащей продукцией, - отмечают в управлении Роспотребнадзора.



Доля отравлений «спиртом неуточненным» составила 32% (215 случаев), в том числе 204 случая – другим неуточненным спиртом, восемь случаев – суррогатами алкоголя, три отравления одеколоном и парфюмерными изделиями.

