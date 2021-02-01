С начала года произошло 219 пожаров
С начала 2021 года в Бурятии произошло 219 пожаров. Погибли семь человек. Ещё восемь человек, трое из которых дети, получили травмы различной степени тяжести, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
Основными причинами возникновения пожаров послужили неосторожное обращения с огнём, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, а также нарушения правил устройства и эксплуатации печного отопления.
Сотрудники МЧС напоминают, что непрерывная топка печи может привести к перекалу.
- Печь достаточно топить два-три раза в день не более полутора часов. Растопку печи запрещается осуществлять при помощи легковоспламеняющихся жидкостей: бензин, керосин, ацетон. За три часа до отхода ко сну растопку нужно прекратить и обязательно закрыть дверцу печи, - поясняют в МЧС.
Для обеспечения безопасности жителям советуют установить в доме автономный пожарный извещатель.
Пожары в Бурятии за месяц унесли жизни семи человек
Происшествия, Фото:
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