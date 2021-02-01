Пожары в Бурятии за месяц унесли жизни семи человек

С начала года произошло 219 пожаров



С начала 2021 года в Бурятии произошло 219 пожаров. Погибли семь человек. Ещё восемь человек, трое из которых дети, получили травмы различной степени тяжести, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.



Основными причинами возникновения пожаров послужили неосторожное обращения с огнём, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, а также нарушения правил устройства и эксплуатации печного отопления.



Сотрудники МЧС напоминают, что непрерывная топка печи может привести к перекалу.



- Печь достаточно топить два-три раза в день не более полутора часов. Растопку печи запрещается осуществлять при помощи легковоспламеняющихся жидкостей: бензин, керосин, ацетон. За три часа до отхода ко сну растопку нужно прекратить и обязательно закрыть дверцу печи, - поясняют в МЧС.



Для обеспечения безопасности жителям советуют установить в доме автономный пожарный извещатель.

