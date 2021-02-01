Семь человек погибли в ДТП за неделю в Иркутской области

Происшествия, Фото: УГИБДД по Иркутской области

Более 50-ти человек получили травмы



За прошедшую неделю с 25 по 31 января в Иркутской области произошло 42 ДТП, в которых семь человек погибли, ещё 57 получили травмы различной степени тяжести.



- Из них одно ДТП, в котором водитель находился за рулём в состоянии опьянения, - сообщает УГИБДД по Иркутской области.



Рейтинг причин ДТП возглавляют: нарушение правил расположения автомобиля на проезжей части – девять, несоблюдение очередности проезда - восемь, несоответствие скорости конкретным условиям движения - восемь, выезд на полосу встречного движения - три, нарушения проезда пешеходного перехода - два, неправильный выбор дистанции – два.





