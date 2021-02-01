За сутки пожары унесли жизни трёх жителей Иркутской области

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Погибли две женщины и мужчина



16 пожаров произошло за сутки 30 января в Иркутской области. На пожарах в Иркутске и в садоводстве Ангарска погибли два человека. За ночь 31 января в регионе произошло пять пожаров. В городе Вихоревка Братского района погиб человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.



30 января в 04:33 на телефон «101» поступило сообщение о пожаре на улице Звездинская в городе Иркутске. Горела одна из квартир двухквартирного деревянного дома с пристроем. Когда к месту пожара прибыли три пожарных расчёта, горела кровля дома, существовала угроза распространения огня на весь дом.



В ходе тушения в комнате на полу была обнаружена погибшая 34-летняя женщина.



В 6 часов утра открытое горение было потушено. Уничтожен пристрой, квартира и кровля дома повреждены. Общая площадь пожара составила 114 квадратных метров. Дознаватели МЧС, осмотрев место, сделали вывод о том, что причиной пожара могло послужить короткое замыкание электропроводки.



Неосторожное обращение с огнём могло послужить причиной пожара в дачном доме в садоводстве «Швейник» Ангарского городского округа утром 30 января. Сообщение о пожаре поступило в пожарно-спасательную службу в 06:53. Горели садовый дом и хозяйственная постройка. К месту прибыли три расчёта из ближайших пожарных частей. Одноэтажный дощато-засыпной дом площадью 20 квадратных метров и дощатая баня были полностью охвачены огнём, обрушилась кровля, существовала угроза соседним строениям. В 07.15 открытый огонь был потушен.



В ходе разбора обрушившихся конструкций в доме у печи был обнаружен погибший хозяин дома – 57-летний мужчина.



Ночью 31 января в многоквартирном двухэтажном доме в городе Вихоревка Братского района произошло возгорание. Соседи сообщили в пожарную охрану о сильном задымлении в подъезде. Из окна квартиры шёл густой дым. Проникнув в квартиру по лестнице через окно, пожарные обнаружили внутри женщину без признаков жизни. Погибшей оказалась 88-летняя хозяйка квартиры.



Возгорание случилось из-за короткого замыкания подключенного через удлинитель старого тэнового обогревателя. В результате короткого замыкания загорелись ковёр, на котором стоял обогреватель, и мебель. В третьем часу ночи пожар был ликвидирован.



497 пожаров зарегистрировано на территории Иркутской области с начала года. На пожарах погиб 31 человек, 18 человек получили различные травмы, 72 человека спасены. Обстановка с пожарами и гибелью людей на них остаётся напряжённой.

