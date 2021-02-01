В Бурятии неизвестные устроили пожар в заброшенном доме

Пожар случился вчера вечером



Накануне, 31 января в 21:30, в селе Сотниково Иволгинского района Бурятии загорелся нежилой дом.



К зданию 1975 года постройки имеется свободный доступ, участок частично огороженный, печки отопления нет, она разобрана, электричества также нет.



Пожар был потушен в 21:58. В результате пожара помещение выгорело изнутри на площади 20 квадратных метров, при разборке обрушился потолок.



По предварительной информации, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц. Ущерб устанавливается.



Пострадавших нет, сообщает «Иволга-инфо. 24/7».

