Пожар случился вчера вечером
Накануне, 31 января в 21:30, в селе Сотниково Иволгинского района Бурятии загорелся нежилой дом.
К зданию 1975 года постройки имеется свободный доступ, участок частично огороженный, печки отопления нет, она разобрана, электричества также нет.
Пожар был потушен в 21:58. В результате пожара помещение выгорело изнутри на площади 20 квадратных метров, при разборке обрушился потолок.
По предварительной информации, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц. Ущерб устанавливается.
Пострадавших нет, сообщает «Иволга-инфо. 24/7».
В Бурятии неизвестные устроили пожар в заброшенном доме
Происшествия, Фото:
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