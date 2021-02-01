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В Бурятии неизвестные устроили пожар в заброшенном доме

В Бурятии неизвестные устроили пожар в заброшенном доме
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Пожар случился вчера вечером

Накануне, 31 января в 21:30, в селе Сотниково Иволгинского района Бурятии загорелся нежилой дом.

К зданию 1975 года постройки имеется свободный доступ, участок частично огороженный, печки отопления нет, она разобрана, электричества также нет.

Пожар был потушен в 21:58. В результате пожара помещение выгорело изнутри на площади 20 квадратных метров, при разборке обрушился потолок.

По предварительной информации, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц. Ущерб устанавливается.

Пострадавших нет, сообщает «Иволга-инфо. 24/7».
пожар
 
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