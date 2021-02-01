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Читинец изнасиловал маму сожительницы

Читинец изнасиловал маму сожительницы
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина был пьян

38-летний житель посёлка КСК в Чите задержан по подозрению в изнасиловании 62-летней женщины, матери своей сожительницы. Следствие полагает, что в момент преступления он был пьян, сообщили в СУ СКР по Забайкальскому краю.

По версии следствия, воспользовавшись отсутствием дома своей сожительницы, которая ушла на работу, мужчина напал на пожилую женщину. Он избил её и изнасиловал.

Женщина сообщила о произошедшем в полицию. Подозреваемый задержан, проведён осмотр места преступления, назначены судебные экспертизы.

Мужчине предъявлено обвинение, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее он несколько раз привлекался к уголовной ответственности и освободился из мест лишения свободы в 2018 году. Теперь ему грозит наказание вплоть до 6 лет лишения свободы.
изнасилование
 
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