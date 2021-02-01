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В Улан-Удэ на мосту нашли труп

В Улан-Удэ на мосту нашли труп
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Тело обнаружили утром в понедельник

Сегодня, 1 февраля на старом Селенгинском мосту в Улан-Удэ обнаружили труп мужчины.

На месте работает следственно-оперативная группа, сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии.

Обстоятельства трагедии выясняются.

По данным источника «Байкал-Daily», вероятнее всего, это не криминальная смерть. Предварительная версия – суицид.

Как сообщал «Байкал-Daily», в августе 2020 года на этом же мосту мужчину удалось спасти от попытки самоубийства.
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