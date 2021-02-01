Тело обнаружили утром в понедельник
Сегодня, 1 февраля на старом Селенгинском мосту в Улан-Удэ обнаружили труп мужчины.
На месте работает следственно-оперативная группа, сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии.
Обстоятельства трагедии выясняются.
По данным источника «Байкал-Daily», вероятнее всего, это не криминальная смерть. Предварительная версия – суицид.
Как сообщал «Байкал-Daily», в августе 2020 года на этом же мосту мужчину удалось спасти от попытки самоубийства.
В Улан-Удэ на мосту нашли труп
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Пожар случился вчера вечером
Мужчина был пьян
Тело обнаружили утром в понедельник
Подозреваемого задержали росгвардейцы
За сутки вор потратил 250 тысяч рублей
В пути угнанный грузовик заглох, но угонщик не сдался
В столкновении пострадал один из водителей
Люди, к счастью, не пострадали
Авария произошла ранним утром на ПВЗ
Один из задержанных на протестной акции признался, что гнался за лайками в TikTok
«Прошу меня простить», - сказал в обращении задержанный
Ещё четверо человек получили травмы
Пожарные выносили из горящего здания документы и посылки
Коноплю собрали пассажиры машины
Введён режим повышенной готовности