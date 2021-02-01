Подозреваемого задержали росгвардейцы
В Улан-Удэ днём на маршруте патрулирования на улице Тулаева наряд вневедомственной охраны Росгвардии обратил внимание на молодых людей возле гаражей. При проверке документов выяснилось, что один из мужчин находится в розыске по подозрению в грабеже.
Выяснилось, что подозреваемый ограбил в Железнодорожном районе женщину, отобрав у той сумку. В сумке были сотовый телефон и кошелёк.
Мужчина скрывался от правоохранительных органов, проживал не дома, а у знакомых.
Задержанный, 34-летний улан-удэнец, был доставлен в отдел полиции, сообщили в Росгвардии по Бурятии.
В Улан-Удэ грабитель прятался от полиции у знакомых
Происшествия, Фото:
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