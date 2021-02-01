Житель Иркутской области украл куртку в храме и нашёл в кармане 500 тысяч

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

За сутки вор потратил 250 тысяч рублей



Ранее неоднократно судимый житель города Черемхово украл куртку, в кармане которой оказалось полмиллиона рублей, во время богослужения в Преображенском храме Иркутска.



Мужчина взял с вешалки куртку, надел её и вышел из церкви. По словам обратившегося в полицию владельца одежды, в карманах находились документы, ключи от квартиры и автомобиля, а также 500 тысяч рублей.



Полицейские в течение суток задержали его подозреваемого. 41-летний мужчина ранее уже был судим за преступления, совершённые в храмах по аналогичной схеме. Задержанный признал свою вину и рассказал, что не ожидал найти в кармане куртки полмиллиона рублей. В течение суток он потратил половину похищенных денег.



Возбуждено уголовное дело о краже, совершённой в крупном размере. Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



- Ключи и документы полицейские вернули законному владельцу, который поблагодарил оперативников за профессионализм. Остаток похищенной суммы изъят и будет передан потерпевшему после завершения следственных действий, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

