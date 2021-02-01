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Улан-удэнец устал идти пешком и угнал грузовик

Улан-удэнец устал идти пешком и угнал грузовик
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
В пути угнанный грузовик заглох, но угонщик не сдался

Вечером 26 января в полицию Железнодорожного района Улан-Удэ поступило сообщение от 32-летнего мужчины об угоне грузовика.

Улан-удэнец рассказал полицейским, что утром приехал на работу и, как обычно, оставил грузовик на стоянке перед организацией. В конце рабочего дня владелец не обнаружил его и обратился в полицию.

Сотрудники ГИБДД раскрыли угон. Угонщик был задержан в Октябрьском районе возле своего дома. Автомобиль изъят полицейскими и возвращён владельцу. Как выяснилось, мужчина пошёл на преступление, так как устал идти пешком.

- Шёл. Устал идти пешком, увидел грузовик. Ключей не было, я разбил форточку и завёл отвёрткой. Угнал его, заглох он у меня на заправке, решил на нём доехать до дома. Встретил мужика, говорю: «Довези меня на трассу», он довёз, и всё, - рассказал задержанный.

видео - @gibdd03

Угонщику 29 лет, он был ранее судим за имущественное преступление.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии. Дознание продолжается.
угон
 
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