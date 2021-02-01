 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 февраля

31 января

Популярное

В Бурятии пьяный водитель устроил ДТП

В Бурятии пьяный водитель устроил ДТП
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
В столкновении пострадал один из водителей

Накануне, 31 января, в двух ДТП в Бурятии пострадали три человека.

Виновником аварии в Северобайкальске стал пьяный водитель.

Около семи часов вечера 40-летний водитель автомобиля «Тойота Пробокс», следуя по улице Мира, при выполнении разворота не предоставил преимущества в движении следующему во встречном движении автомобилю «ВАЗ-2106» под управлением 33-летнего водителя.

В результате столкновения травмы получил водитель отечественной автомашины.

- Водитель Тойоты от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался. Он был оформлен по ст. 12.26 КоАП, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Также в воскресенье днём в Кабанском районе Бурятии в ДТП пострадали два человека.

- 62-летний водитель автомобиля «Тойота Королла Филдер», следуя по автодороге «Иркутск - Чита», в 1,5 км от посёлка Селенгинск не справился с управлением и наехал на ограждение, - сообщили в Госавтоинспекции Бурятии.

В результате аварии водитель и пассажир с травмами госпитализированы в медицинское учреждение.

Как сообщал «Байкал-Daily», в субботу в Улан-Удэ в микроавтобус врезался пьяный водитель «скорой».




ДТП водители алкогольное опьянение
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-удэнец устал идти пешком и угнал грузовик
Улан-удэнец устал идти пешком и угнал грузовик
Происшествия, 01.02.2021
В пути угнанный грузовик заглох, но угонщик не сдался
В Бурятии пьяный водитель устроил ДТП
В Бурятии пьяный водитель устроил ДТП
Происшествия, 01.02.2021
В столкновении пострадал один из водителей
На несогласованной акции в Улан-Удэ задержали больше 30 человек
На несогласованной акции в Улан-Удэ задержали больше 30 человек
Происшествия, 31.01.2021
Один из задержанных на протестной акции признался, что гнался за лайками в TikTok
Иркутянин извинился за призывы жечь машины и распылять газ на митинге
Иркутянин извинился за призывы жечь машины и распылять газ на митинге
Происшествия, 31.01.2021
«Прошу меня простить», - сказал в обращении задержанный
В Бурятии сгорела почта
В Бурятии сгорела почта
Происшествия, 31.01.2021
Пожарные выносили из горящего здания документы и посылки
В Усолье-Сибирском возник риск подтопления
В Усолье-Сибирском возник риск подтопления
Происшествия, 31.01.2021
Введён режим повышенной готовности
В Бурятии тело рыбака нашли на семиметровой глубине
В Бурятии тело рыбака нашли на семиметровой глубине
Происшествия, 31.01.2021
Мужчина не сумел выбраться из ушедшего под лёд автомобиля
В Улан-Удэ поймали водителей с фальшивыми правами
В Улан-Удэ поймали водителей с фальшивыми правами
Происшествия, 31.01.2021
Водителям может грозит и реальное лишение свободы
В Улан-Удэ трамваи вставали из-за проблем с проводами
В Улан-Удэ трамваи вставали из-за проблем с проводами
Происшествия, 31.01.2021
В одном случае оказался заводской брак провода
В Улан-Удэ водителя зажало в машине после ДТП
В Улан-Удэ водителя зажало в машине после ДТП
Происшествия, 30.01.2021
Столкнулись микрогрузовик Hino Ranger и КамАЗ

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^