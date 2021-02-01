В Бурятии пьяный водитель устроил ДТП

Накануне, 31 января, в двух ДТП в Бурятии пострадали три человека.
Виновником аварии в Северобайкальске стал пьяный водитель.
Около семи часов вечера 40-летний водитель автомобиля «Тойота Пробокс», следуя по улице Мира, при выполнении разворота не предоставил преимущества в движении следующему во встречном движении автомобилю «ВАЗ-2106» под управлением 33-летнего водителя.
В результате столкновения травмы получил водитель отечественной автомашины.
- Водитель Тойоты от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался. Он был оформлен по ст. 12.26 КоАП, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Также в воскресенье днём в Кабанском районе Бурятии в ДТП пострадали два человека.
- 62-летний водитель автомобиля «Тойота Королла Филдер», следуя по автодороге «Иркутск - Чита», в 1,5 км от посёлка Селенгинск не справился с управлением и наехал на ограждение, - сообщили в Госавтоинспекции Бурятии.
В результате аварии водитель и пассажир с травмами госпитализированы в медицинское учреждение.
- 62-летний водитель автомобиля «Тойота Королла Филдер», следуя по автодороге «Иркутск - Чита», в 1,5 км от посёлка Селенгинск не справился с управлением и наехал на ограждение, - сообщили в Госавтоинспекции Бурятии.
В результате аварии водитель и пассажир с травмами госпитализированы в медицинское учреждение.
Как сообщал «Байкал-Daily», в субботу в Улан-Удэ в микроавтобус врезался пьяный водитель «скорой».