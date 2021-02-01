Люди, к счастью, не пострадали
Накануне, 31 января, пожарные Боханского пожарно-спасательного гарнизона оказали помощь двум автомобилистам в Иркутской области.
Пожарные откопали и вытащили два автомобиля. В «Тойоте Ленд Крузер» была пожилая семейная пара. Во втором автомобиле «SsangYong» находилось пять человек, в том числе один ребёнок.
- Люди не пострадали, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
В Иркутской области спасатели откопали машину с людьми
Происшествия, Фото:
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