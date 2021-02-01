В Иркутской области спасатели откопали машину с людьми

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Люди, к счастью, не пострадали



Накануне, 31 января, пожарные Боханского пожарно-спасательного гарнизона оказали помощь двум автомобилистам в Иркутской области.



Пожарные откопали и вытащили два автомобиля. В «Тойоте Ленд Крузер» была пожилая семейная пара. Во втором автомобиле «SsangYong» находилось пять человек, в том числе один ребёнок.



- Люди не пострадали, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.





