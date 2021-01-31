«Прошу меня простить», - сказал в обращении задержанный
В Иркутской области полицейские нашли человека, который в Telegram-канале призывал к беспорядкам на несанкционированном митинге. Он призывал поджигать автомобили и использовать газ на протестной акции. Полиция выяснила, что призывы написал 27-летний житель Братска.
Он был задержан и доставлен в отдел полиции, где помещён в спецприёмник, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
После задержания мужчина выступил с видеообращением, в котором извинился за свои призывы.
- Я будучи в трезвом уме и трезвой памяти, сообщаю, что я был не прав. Ничего такого я не хочу. Я, наоборот, за мир во всём мире. Прошу меня простить. Это было неправильно, - сказал братчанин.
На нарушителя составлен протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Материалы находятся на рассмотрении в Братском городском суде.
Иркутянин извинился за призывы жечь машины и распылять газ на митинге
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