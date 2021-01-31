В Иркутской области в двух ДТП погибли четыре человека



Водитель и пассажир «Хендая», а также два пассажира из другой машины доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.









В связи с непростыми погодными условиями 29 января на дорогах Иркутской области возросло количество аварий. В двух из них погибли четыре человека, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.Так в Тайшетском районе на трассе Р-255 «Сибирь» вблизи посёлка Юрты около 15 часов лоб в лоб столкнулись отечественный легковой автомобиль и «Хёндай». Водитель и пассажир отечественного седана скончались на месте до приезда бригады скорой помощи.Ещё два человека погибли в лобовом столкновении отечественного автомобиля и «Тойоты Виста» около 15.20 часов на 21 километре автодороги Тельма-Раздолье, между селом Большая Елань и деревней Большежилкина. Два пассажира (мужчина и женщина) «Тойоты Виста» погибли. Оба водителя доставлены в медучреждение.