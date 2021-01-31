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В Бурятии сгорела почта

В Бурятии сгорела почта
Происшествия,  Фото:агентство ГО и ЧС
Пожарные выносили из горящего здания документы и посылки

Вчера, 30 января, в посёлке Усть-Муя Муйского района Бурятии сгорело почтовое отделение, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Пожарным позвонила работница почты и сообщила, что сработал установленный в здании пожарный извещатель.

На момент прибытия пожарных здание внутри было сильно задымлено. Работник котельной заливал огонь водой из ведра.

 

Пожарные эвакуировали документы, орг.технику, посылки и другие ценные вещи.

В ходе разведки пожара выяснилось, что произошёл прогар печи под полами, и горят утепленные опилками полы снизу на площади около 70 кв.м.

К ликвидации пожара также были привлечены работники администрации села на водовозной машине.



Несмотря на долгую борьбу с огнём, пламя распространилось по пустотным перегородкам и стенам на крышу и охватило всё здание. Спасти строение не удалось: оно уничтожено полностью на площади 97 кв.м.

Предположительной причиной произошедшего послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных печей.

пожар
 
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