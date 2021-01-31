В Бурятии сгорела почта













Вчера, 30 января, в посёлке Усть-Муя Муйского района Бурятии сгорело почтовое отделение, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.Пожарным позвонила работница почты и сообщила, что сработал установленный в здании пожарный извещатель.На момент прибытия пожарных здание внутри было сильно задымлено. Работник котельной заливал огонь водой из ведра.Пожарные эвакуировали документы, орг.технику, посылки и другие ценные вещи.В ходе разведки пожара выяснилось, что произошёл прогар печи под полами, и горят утепленные опилками полы снизу на площади около 70 кв.м.К ликвидации пожара также были привлечены работники администрации села на водовозной машине.Несмотря на долгую борьбу с огнём, пламя распространилось по пустотным перегородкам и стенам на крышу и охватило всё здание. Спасти строение не удалось: оно уничтожено полностью на площади 97 кв.м.Предположительной причиной произошедшего послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных печей.