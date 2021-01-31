Коноплю собрали пассажиры машины
Ночью 28 января полицейские недалеко от села Новый Заган в Мухоршибирском районе Бурятии для проверки документов остановили машину. В салоне они обнаружили два мешка с коноплёй, сообщили в МВД по Бурятии.
Выяснилось, что наркотическое средство принадлежит пассажирам – 33-летнему местному жителю и его 27-летнему знакомому, приехавшему из Улан-Удэ в район к родственникам. Мужчины ехали в село Никольск как раз после сбора конопли.
Общий вес изъятого вещества составил более 1,5 килограммов.
Улан-удэнец ранее уже привлекался к уголовной ответственности за коноплю.
Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса.
Полицейские в Бурятии остановили авто с мешками конопли
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