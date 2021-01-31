 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

31 января

30 января

29 января

Популярное

Полицейские в Бурятии остановили авто с мешками конопли

Полицейские в Бурятии остановили авто с мешками конопли
Происшествия, 
Коноплю собрали пассажиры машины

Ночью 28 января полицейские недалеко от села Новый Заган в Мухоршибирском районе Бурятии для проверки документов остановили машину. В салоне они обнаружили два мешка с коноплёй, сообщили в МВД по Бурятии.

Выяснилось, что наркотическое средство принадлежит пассажирам – 33-летнему местному жителю и его 27-летнему знакомому, приехавшему из Улан-Удэ в район к родственникам. Мужчины ехали в село Никольск как раз после сбора конопли.

Общий вес изъятого вещества составил более 1,5 килограммов.

Улан-удэнец ранее уже привлекался к уголовной ответственности за коноплю.

Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса.

наркотики конопля
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Усолье-Сибирском возник риск подтопления
В Усолье-Сибирском возник риск подтопления
Происшествия, 31.01.2021
Введён режим повышенной готовности
В Бурятии тело рыбака нашли на семиметровой глубине
В Бурятии тело рыбака нашли на семиметровой глубине
Происшествия, 31.01.2021
Мужчина не сумел выбраться из ушедшего под лёд автомобиля
В Улан-Удэ поймали водителей с фальшивыми правами
В Улан-Удэ поймали водителей с фальшивыми правами
Происшествия, 31.01.2021
Водителям может грозит и реальное лишение свободы
В Улан-Удэ трамваи вставали из-за проблем с проводами
В Улан-Удэ трамваи вставали из-за проблем с проводами
Происшествия, 31.01.2021
В одном случае оказался заводской брак провода
В Улан-Удэ водителя зажало в машине после ДТП
В Улан-Удэ водителя зажало в машине после ДТП
Происшествия, 30.01.2021
Столкнулись микрогрузовик Hino Ranger и КамАЗ
Улан-удэнцу вернули угнанный со стоянки автомобиль
Улан-удэнцу вернули угнанный со стоянки автомобиль
Происшествия, 30.01.2021
Угонщик был задержан возле своего дома
Читинского ветврача будут судить за взятки
Читинского ветврача будут судить за взятки
Происшествия, 29.01.2021
Ветврач выдавал фальшивые свидетельства о безопасности мяса
Улан-удэнец получил год «строгача» за кражу
Улан-удэнец получил год «строгача» за кражу
Происшествия, 29.01.2021
Мужчина безуспешно пытался обжаловать решение суда
В Улан-Удэ столкнулись зоозащитники и группа отлова
В Улан-Удэ столкнулись зоозащитники и группа отлова
Происшествия, 29.01.2021
По одной из версий, зоозащитники заблокировали машину группы отлова
Беглец из Бурятии год скрывался под вымышленными именами
Беглец из Бурятии год скрывался под вымышленными именами
Происшествия, 29.01.2021
Мужчина из федерального розыска выдал себя, навестив родственников  
В Забайкалье работница прокуратуры брала взятки участками
В Забайкалье работница прокуратуры брала взятки участками
Происшествия, 29.01.2021
Следствие полагает, что взятки она требовала за покровительство над чиновниками
В Бурятии пастух убил иностранца и уснул
В Бурятии пастух убил иностранца и уснул
Происшествия, 29.01.2021
Убийство произошло из-за незначительного конфликта
Ухажёр с сайта знакомств угнал машину улан-удэнки
Ухажёр с сайта знакомств угнал машину улан-удэнки
Происшествия, 29.01.2021
Угонщик устроил гонки с полицией по городу. ВИДЕО

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^