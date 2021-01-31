В Усолье-Сибирском возник риск подтопления

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Введён режим повышенной готовности



Режим повышенной готовности ввели в городе Усолье-Сибирское и посёлке Тельма в Иркутской области. Причина – риск подтопления пониженных участков местности, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.



Из-за установившихся низких температур и установления ледостава на реке Ангаре в районе Усолья-Сибирского отмечается повышение уровня воды. При установлении ледостава произошло подтопление пониженных участков местности. В превентивных целях принято решение о снижении сбросных расходов на Иркутской ГЭС до 1700 м3/сек.



Организован мониторинг обстановки. В районе установления ледяного покрова на Ангаре работают оперативные группы Усольского пожарно-спасательного гарнизона, администраций муниципальных образований, комиссия Иркутского управления по гидрометеорологии.



За 29 января уровень воды реки Ангары поднялся на 12 см и по состоянию на утро 30 января составлял 1189 см при критическом уровне 1200 см. В настоящее время подтопленных жилых домов и надворных построек нет.



При повышении уровня воды выше 1300 см в зону возможного затопления могут попасть пониженные участки местности города Усолья-Сибирского, посёлка Усолье-Жилкино в Боханском районе и посёлка Тельма Усольского района. В готовность приведены пункты временного размещения.

