Введён режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности ввели в городе Усолье-Сибирское и посёлке Тельма в Иркутской области. Причина – риск подтопления пониженных участков местности, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.
Из-за установившихся низких температур и установления ледостава на реке Ангаре в районе Усолья-Сибирского отмечается повышение уровня воды. При установлении ледостава произошло подтопление пониженных участков местности. В превентивных целях принято решение о снижении сбросных расходов на Иркутской ГЭС до 1700 м3/сек.
Организован мониторинг обстановки. В районе установления ледяного покрова на Ангаре работают оперативные группы Усольского пожарно-спасательного гарнизона, администраций муниципальных образований, комиссия Иркутского управления по гидрометеорологии.
За 29 января уровень воды реки Ангары поднялся на 12 см и по состоянию на утро 30 января составлял 1189 см при критическом уровне 1200 см. В настоящее время подтопленных жилых домов и надворных построек нет.
При повышении уровня воды выше 1300 см в зону возможного затопления могут попасть пониженные участки местности города Усолья-Сибирского, посёлка Усолье-Жилкино в Боханском районе и посёлка Тельма Усольского района. В готовность приведены пункты временного размещения.
В Усолье-Сибирском возник риск подтопления
Происшествия, Фото:
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