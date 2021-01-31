В Улан-Удэ поймали водителей с фальшивыми правами

Водителям может грозит и реальное лишение свободы



К уголовной ответственности за использование поддельных водительских удостоверений будут привлечены двое жителей Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Днём 21 января сотрудники ДПС для проверки документов на проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ остановили машину. Водитель предъявил подложное водительское удостоверение. В документе под фотографией находящегося за рулём 61-летнего мужчины значились данные другого человека.



Полицейским автомобилист пояснил, что купил фальшивое водительское удостоверение через знакомых в прошлом году.



Уголовному преследованию подвергнут и 19-летний улан-удэнец, которого сотрудники ДПС остановили на улице Ключевская 13 декабря. Молодой человек предоставил полицейским водительское удостоверение на своё имя. При этом водительских прав он никогда не получал.



Максимальное наказание по данной статье Уголовного кодекса – лишение свободы на срок до одного года.

