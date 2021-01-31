В Улан-Удэ трамваи вставали из-за проблем с проводами

В одном случае оказался заводской брак провода



В субботу, 30 января, в Улан-Удэ дважды останавливалось движение трамваев, оба раза – из-за проблем с проводами.



С 8.36 часов утра было закрыто движение трамваев маршрута № 1,2,5 с конечной станции «Шишковка» в сторону Элеватора и обратно. Произошёл обрыв контактного провода. Его причина – заводской брак провода, сообщают оперативные службы города.



Трамваи пускали по изменённому маршруту. В 10:20 движение открыли.



Время устранения неполадки составило 1 час 44 минуты.



В 13:08 было закрыто движение трамваев маршрутов №1,2,4 с Элеватора на Новый мост и с Нового моста в сторону Стрелки. Причина – отжиг контактного провода на остановке «проходная ЛВРЗ».



В 14:23 движение восстановлено. Движение трамваев осуществлялось по измененному маршруту. Время устранения составило 1 час 15 минут.

