В Улан-Удэ водителя зажало в машине после ДТП

Столкнулись микрогрузовик Hino Ranger и КамАЗ
В Улан-Удэ сегодня около 9.30 произошло ДТП. На улице Революции 1905 года, напротив конечной остановки 56 маршрута, столкнулись микрогрузовик Hino Ranger и КамАЗ.
Как отметили очевидцы, обе машины двигались в направлении микрорайона Стеклозавод. Водителя Hino Ranger зажало в кабине автомобиля, на место прибыли сотрудники полиции, ГУ МЧС по республики и медицина катастроф.
- В результате ДТП травмы получил 44-летний водитель Хино, - подтвердили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
/>
Столкнулись микрогрузовик Hino Ranger и КамАЗ
Угонщик был задержан возле своего дома
Ветврач выдавал фальшивые свидетельства о безопасности мяса
Мужчина безуспешно пытался обжаловать решение суда
Технику украли, чтобы купить спиртное
По одной из версий, зоозащитники заблокировали машину группы отлова
Мужчина из федерального розыска выдал себя, навестив родственников
Следствие полагает, что взятки она требовала за покровительство над чиновниками
Убийство произошло из-за незначительного конфликта
Угонщик устроил гонки с полицией по городу. ВИДЕО
Очередной наркопритон обнаружили в гараже
Пьяный водитель сбил двух девочек, одну насмерть
За 200 тысяч рублей он пытался избежать проверки
Молодой человек издевался над женщиной с помощью газовой горелки
Женщину отправили за решётку