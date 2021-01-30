В Улан-Удэ водителя зажало в машине после ДТП

























В Улан-Удэ сегодня около 9.30 произошло ДТП. На улице Революции 1905 года, напротив конечной остановки 56 маршрута, столкнулись микрогрузовик Hino Ranger и КамАЗ.Как отметили очевидцы, обе машины двигались в направлении микрорайона Стеклозавод. Водителя Hino Ranger зажало в кабине автомобиля, на место прибыли сотрудники полиции, ГУ МЧС по республики и медицина катастроф.- В результате ДТП травмы получил 44-летний водитель Хино, - подтвердили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии./>