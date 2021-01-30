Угонщик был задержан возле своего дома
Вечером 26 января в полицию в Улан-Удэ поступило сообщение от 32-летнего мужчины об угоне автомобиля.
Горожанин утром приехал на работу и, как обычно, оставил машину на стоянке перед организацией. В конце рабочего дня он не обнаружил иномарки и обратился в полицию. Ущерб составил 250 тысяч рублей.
Оказалось, что ранее судимый 29-летний парень, проходя мимо стоянки, приметил автомобиль. Убедившись, что его никто не видит, он взломал стекло, проник в салон, завел авто с помощью отвертки и совершил угон.
Угонщик был задержан в Октябрьском районе возле своего дома. Автомобиль изъят и возвращён владельцу.
Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Улан-удэнцу вернули угнанный со стоянки автомобиль
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Ветврач выдавал фальшивые свидетельства о безопасности мяса
Мужчина безуспешно пытался обжаловать решение суда
Технику украли, чтобы купить спиртное
По одной из версий, зоозащитники заблокировали машину группы отлова
Мужчина из федерального розыска выдал себя, навестив родственников
Следствие полагает, что взятки она требовала за покровительство над чиновниками
Убийство произошло из-за незначительного конфликта
Угонщик устроил гонки с полицией по городу. ВИДЕО
Очередной наркопритон обнаружили в гараже
Пьяный водитель сбил двух девочек, одну насмерть
За 200 тысяч рублей он пытался избежать проверки
Молодой человек издевался над женщиной с помощью газовой горелки
Женщину отправили за решётку
Мужчина подозревается в серии мошенничеств
О судьбе мужчины ничего не было известно с осени