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Улан-удэнцу вернули угнанный со стоянки автомобиль

Улан-удэнцу вернули угнанный со стоянки автомобиль
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Угонщик был задержан возле своего дома

Вечером 26 января в полицию в Улан-Удэ поступило сообщение от 32-летнего мужчины об угоне автомобиля.

Горожанин утром приехал на работу и, как обычно, оставил машину на стоянке перед организацией. В конце рабочего дня он не обнаружил иномарки и обратился в полицию. Ущерб составил 250 тысяч рублей.

Оказалось, что ранее судимый 29-летний парень, проходя мимо стоянки, приметил автомобиль. Убедившись, что его никто не видит, он взломал стекло, проник в салон, завел авто с помощью отвертки и совершил угон.

Угонщик был задержан в Октябрьском районе возле своего дома. Автомобиль изъят и возвращён владельцу.

Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии. 
угоны
 
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