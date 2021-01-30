Улан-удэнцу вернули угнанный со стоянки автомобиль

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Угонщик был задержан возле своего дома



Вечером 26 января в полицию в Улан-Удэ поступило сообщение от 32-летнего мужчины об угоне автомобиля.



Горожанин утром приехал на работу и, как обычно, оставил машину на стоянке перед организацией. В конце рабочего дня он не обнаружил иномарки и обратился в полицию. Ущерб составил 250 тысяч рублей.



Оказалось, что ранее судимый 29-летний парень, проходя мимо стоянки, приметил автомобиль. Убедившись, что его никто не видит, он взломал стекло, проник в салон, завел авто с помощью отвертки и совершил угон.



Угонщик был задержан в Октябрьском районе возле своего дома. Автомобиль изъят и возвращён владельцу.



Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

