 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 января

28 января

Популярное

Читинского ветврача будут судить за взятки

Читинского ветврача будут судить за взятки
Происшествия, 
Ветврач выдавал фальшивые свидетельства о безопасности мяса

Следователи завершили расследование в отношении ветеринарного врача ветеринарно-санитарной экспертизы Читинской станции по борьбе с болезнями животных. Он обвиняется в совершении пяти получений взяток в значительном и крупном размерах, а также в совершении трёх преступлений, связанных со служебным подлогом, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

Как сообщал «Байкал-Daily», ветеринара задержали летом 2020 года. По версии следствия, ветврач получал взятки за выдачу подложных ветеринарных свидетельств о безопасности мяса. Всего обвиняемый получил взяток на общую сумму 350 тысяч рублей.


В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал вину.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. На всех, кто давал взятки, возбуждены уголовные дела. Часть дел уже расследована и направлена для рассмотрения в суд.


взятка ветеринария
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-удэнец получил год «строгача» за кражу
Улан-удэнец получил год «строгача» за кражу
Происшествия, 29.01.2021
Мужчина безуспешно пытался обжаловать решение суда
В Улан-Удэ столкнулись зоозащитники и группа отлова
В Улан-Удэ столкнулись зоозащитники и группа отлова
Происшествия, 29.01.2021
По одной из версий, зоозащитники заблокировали машину группы отлова
Беглец из Бурятии год скрывался под вымышленными именами
Беглец из Бурятии год скрывался под вымышленными именами
Происшествия, 29.01.2021
Мужчина из федерального розыска выдал себя, навестив родственников  
В Забайкалье работница прокуратуры брала взятки участками
В Забайкалье работница прокуратуры брала взятки участками
Происшествия, 29.01.2021
Следствие полагает, что взятки она требовала за покровительство над чиновниками
В Бурятии пастух убил иностранца и уснул
В Бурятии пастух убил иностранца и уснул
Происшествия, 29.01.2021
Убийство произошло из-за незначительного конфликта
Ухажёр с сайта знакомств угнал машину улан-удэнки
Ухажёр с сайта знакомств угнал машину улан-удэнки
Происшествия, 29.01.2021
Угонщик устроил гонки с полицией по городу. ВИДЕО
В Улан-Удэ накрыли ещё один опийный наркопритон
В Улан-Удэ накрыли ещё один опийный наркопритон
Происшествия, 29.01.2021
Очередной наркопритон обнаружили в гараже
Насмерть сбившего девочку улан-удэнца отправили под суд
Насмерть сбившего девочку улан-удэнца отправили под суд
Происшествия, 29.01.2021
Пьяный водитель сбил двух девочек, одну насмерть
Гражданин Китая предлагал иркутскому полицейскому крупную взятку
Гражданин Китая предлагал иркутскому полицейскому крупную взятку
Происшествия, 29.01.2021
За 200 тысяч рублей он пытался избежать проверки
Улан-удэнец едва не сжёг заживо сожительницу
Улан-удэнец едва не сжёг заживо сожительницу
Происшествия, 29.01.2021
Молодой человек издевался над женщиной с помощью газовой горелки
В Иркутской области задержали афериста - «испанского внука»
В Иркутской области задержали афериста - «испанского внука»
Происшествия, 29.01.2021
Мужчина подозревается в серии мошенничеств
Пропавший житель Бурятии найден мёртвым
Пропавший житель Бурятии найден мёртвым
Происшествия, 29.01.2021
О судьбе мужчины ничего не было известно с осени
В Иркутской области под суд пойдут сбытчики героина
В Иркутской области под суд пойдут сбытчики героина
Происшествия, 29.01.2021
Наркодилеры возили героин из Иркутска в Байкальск

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^