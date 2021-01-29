Читинского ветврача будут судить за взятки

Как сообщал «Байкал-Daily», ветеринара задержали летом 2020 года . По версии следствия, ветврач получал взятки за выдачу подложных ветеринарных свидетельств о безопасности мяса. Всего обвиняемый получил взяток на общую сумму 350 тысяч рублей.





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Следователи завершили расследование в отношении ветеринарного врача ветеринарно-санитарной экспертизы Читинской станции по борьбе с болезнями животных. Он обвиняется в совершении пяти получений взяток в значительном и крупном размерах, а также в совершении трёх преступлений, связанных со служебным подлогом, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал вину.Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. На всех, кто давал взятки, возбуждены уголовные дела. Часть дел уже расследована и направлена для рассмотрения в суд.