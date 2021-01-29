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Жителя Иркутской области убили ради дешёвого телевизора

Жителя Иркутской области убили ради дешёвого телевизора
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Технику украли, чтобы купить спиртное

В Иркутской области предъявлено обвинение двум жителям города Вихоревка в убийстве группой лиц по предварительному сговору, сопряжённого с разбоем.

По версии следствия, 19 января малознакомые между собой мужчины распивали спиртные напитки. В ходе застолья возник конфликт, когда один из гостей предложил хозяину квартиры продать его телевизор, а вырученные деньги потратить на спиртное. Мужчина ответил отказом и потребовал покинуть его квартиру.

Ответ гостей не устроил, и они всё же решили украсть телевизор. 33-летнего хозяина квартиры жестоко избили, в том числе нанося удары бутылкой по голове. От полученных травм он скончался на месте.

Мужчины украли телевизор и мобильный телефон убитого, которые продали своему знакомому. Цену жизни человека они оценили в 3000 рублей, именно столько они выручили с продажи похищенного.

- Подозреваемые были установлены и задержаны сотрудниками уголовного розыска МУ МВД России «Братское» в кратчайший срок. Один из них неоднократно судим, в том числе за совершение особо тяжкого преступления против личности, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Мужчин заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
убийство
 
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