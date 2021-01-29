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В Улан-Удэ столкнулись зоозащитники и группа отлова

В Улан-Удэ столкнулись зоозащитники и группа отлова
Происшествия, 
По одной из версий, зоозащитники заблокировали машину группы отлова

Сегодня во второй половине возле Улан-Удэнской городской станции по борьбе с болезнями животных произошло ДТП. Участники происшествия бурно выясняли обстоятельства автоаварии, ни одна из сторон не считала себя виноватой.

По одной из версий, зоозащитники заблокировали автомобиль группы отлова, не давая им проехать.

- Машина стояла, они сами подъехали, якобы ударили, они машину поджали сзади, никакого удара не было. Они имитируют удар, - рассказал свою версию произошедшего заместитель руководителя по территориальному развитию микрорайонов - начальник управления по развитию территории и жизнеобеспечению Пётр Касьянов.


Происходящее засняли на видео.

- Вы мешаете отлову, – высказался представитель городской администрации.

- Мы ничего не мешаем! – отвечает женщина.

- Вот его следы, вот он тронулся, - выкрикивает мужчина, показывая на машину, на которую указывал Касьянов.

Кто виноват в произошедшем, разберутся сотрудники полиции, которых уже вызвали на место происшествия. Зоозащитники, в свою очередь, обвинили службы отлова в том, что забирают домашних собак с участков. В одном случае собака убили прямо в ограде дома, участковый уже взял объяснение с владельца.


Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ идёт усиленный отлов собак после ряда нападений животных на людей. С 25 декабря с улиц Улан-Удэ отловили уже более 2,5 тысяч собак.

В начале недели зоозащитники уже били тревогу по поводу убийства собак. Волонтёры заявляли, что животных уничтожают запрещённым дитилином. Однако в комитете городского хозяйства эту информацию опровергли, заявив, что в процессе отлова используются только гуманные и разрешённые законодательством методы отлова: сетки, сачки, шприцеметы.


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