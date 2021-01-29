В Улан-Удэ столкнулись зоозащитники и группа отлова

- Машина стояла, они сами подъехали, якобы ударили, они машину поджали сзади, никакого удара не было. Они имитируют удар, - рассказал свою версию произошедшего заместитель руководителя по территориальному развитию микрорайонов - начальник управления по развитию территории и жизнеобеспечению Пётр Касьянов.





Кто виноват в произошедшем, разберутся сотрудники полиции, которых уже вызвали на место происшествия. Зоозащитники, в свою очередь, обвинили службы отлова в том, что забирают домашних собак с участков. В одном случае собака убили прямо в ограде дома, участковый уже взял объяснение с владельца.





