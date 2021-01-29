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Ухажёр с сайта знакомств угнал машину улан-удэнки

Ухажёр с сайта знакомств угнал машину улан-удэнки
Происшествия, 
Угонщик устроил гонки с полицией по городу. ВИДЕО

В пресс-службе МВД по Бурятии рассказали о раскрытом угоне машины. Ночью 27 января в полицию Улан-Удэ поступило сообщение об угоне автомобиля в посёлке Восточный. Владелица машины рассказала, что распивала спиртное в компании ухажёра, с которым познакомилась всего за сутки до происшествия на сайте интернет-знакомств. Девушка позвала незнакомца в гости, да не одного, а с его приятелем.

Когда от выпитого девушка уснула, 19-летний поклонник забрал из кармана её куртки в прихожей ключи от иномарки. Вместе с другом они угнали машину. К слову, автомобиль девушка купила всего за неделю до инцидента.

Вскоре иномарку неподалёку от места происшествия заметил экипаж ДПС. Водитель проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться. Началась погоня.

В ходе преследования на улице Мунгонова автомобиль был блокирован полицейскими. Нарушители задержаны. Уже позже сотрудники ГИБДД выяснили, что автомобиль угнан.


В салоне иномарки находилась компания молодых людей. В том числе, ухажёр девушки и его 18-летний приятель, управлявший машиной. Все они доставлены в отдел полиции.

Поклонник владелицы авто и его друг признались, что угнали автомобиль, чтобы покататься. При этом их не остановил тот факт, что у водителя отсутствуют права и, кроме того, он пьян. Суд арестовал его на 10 суток.

Молодые люди – жители Джидинского и Прибайкальского районов. Они ранее уже привлекались к уголовной ответственности, нигде не работают.

Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем».


угон
 
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