В Улан-Удэ накрыли ещё один опийный наркопритон

Полицейские установили личности приходивших сюда наркоманов. Это трое мужчин в возрасте от 38 лет до 51 года. За потребление наркотиков они, как и хозяин гаража, оштрафованы на сумму от четырёх до пяти тысяч рублей.







Задержанный признался, что его наркопритон действует с ноября прошлого года.

Возбуждено уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов». Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи – лишение свободы на срок до четырёх лет.







