В Улан-Удэ накрыли ещё один опийный наркопритон

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД задержали 43-летнего улан-удэнца за опийный наркопритон.
Мужчина, проживающий в частном секторе Октябрьского района, устроил наркопритон из своего гаража. Наркотики он употреблял вместе с приятелями, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Полицейские установили личности приходивших сюда наркоманов. Это трое мужчин в возрасте от 38 лет до 51 года. За потребление наркотиков они, как и хозяин гаража, оштрафованы на сумму от четырёх до пяти тысяч рублей.
Из гаража полицейские изъяли посуду и приспособления для изготовления ацетилированного опия. Изъяты металлические миски, кастрюля и пакет с отработанным пищевым маком, пустые бутылки из-под разбавителя, а также шприц и вскрытые упаковки для шприцев.
Задержанный признался, что его наркопритон действует с ноября прошлого года.
Более 10 лет назад он привлекался к уголовной ответственности за сбыт наркотиков. Тогда судом он был условно осуждён. Трудоустроен.
Возбуждено уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов». Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи – лишение свободы на срок до четырёх лет.
Как сообщал «Байкал-Daily», на днях полиция сообщала об ещё одном наркопритоне, обнаруженном в Улан-Удэ. Здесь также употребляли ацетилированный опий.