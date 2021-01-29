Гражданин Китая предлагал иркутскому полицейскому крупную взятку

За 200 тысяч рублей он пытался избежать проверки



В Иркутске следователи предъявили обвинение 23-летнему уроженцу КНР. Он обвиняется в даче взятки полицейскому в крупном размере, сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.



По версии следствия, на территории Ленинского района Иркутска во время рейда сотрудники полиции выявили крупный склад с контрафактной продукцией. Электроинструменты сомнительного производства были маркированы серийными номерами и бирками известных производителей.



Чтобы прекратить дальнейшее проведение проверки и избежать ответственности, арендатор помещения – гражданин Китая – передал полицейскому 200 тысяч рублей. Сотрудник полиции отказался от взятки и сообщил об этом своему руководству.



Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции задержали подозреваемого и доставили в следственный отдел.



Иностранцу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки.





