За 200 тысяч рублей он пытался избежать проверки
В Иркутске следователи предъявили обвинение 23-летнему уроженцу КНР. Он обвиняется в даче взятки полицейскому в крупном размере, сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.
По версии следствия, на территории Ленинского района Иркутска во время рейда сотрудники полиции выявили крупный склад с контрафактной продукцией. Электроинструменты сомнительного производства были маркированы серийными номерами и бирками известных производителей.
Чтобы прекратить дальнейшее проведение проверки и избежать ответственности, арендатор помещения – гражданин Китая – передал полицейскому 200 тысяч рублей. Сотрудник полиции отказался от взятки и сообщил об этом своему руководству.
Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции задержали подозреваемого и доставили в следственный отдел.
Иностранцу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки.
Гражданин Китая предлагал иркутскому полицейскому крупную взятку
Происшествия, Фото:
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