Улан-удэнец едва не сжёг заживо сожительницу

Молодой человек издевался над женщиной с помощью газовой горелки



Улан-удэнец нанёс ожоги газовой горелкой своей сожительнице, которая вдвое старше его. Дознание по этому делу ведёт полиция, сообщили в МВД по Бурятии.



Семейная драма произошла ещё в апреле 2020 года. 27-летний улан-удэнец распивал спиртное со своей 53-летней сожительницей. Из-за пустяка пара поссорилась.



Молодой человек подошёл к лежащей на кровати женщине и несколько раз направил в её сторону газовую горелку. Женщина получила ожоги спины, живота, ног и кисти. Пострадавшая обратилась в медицинское учреждение.



На мучителя возбудили уголовное дело о причинении средней тяжести вреда здоровью.





