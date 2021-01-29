Молодой человек издевался над женщиной с помощью газовой горелки
Улан-удэнец нанёс ожоги газовой горелкой своей сожительнице, которая вдвое старше его. Дознание по этому делу ведёт полиция, сообщили в МВД по Бурятии.
Семейная драма произошла ещё в апреле 2020 года. 27-летний улан-удэнец распивал спиртное со своей 53-летней сожительницей. Из-за пустяка пара поссорилась.
Молодой человек подошёл к лежащей на кровати женщине и несколько раз направил в её сторону газовую горелку. Женщина получила ожоги спины, живота, ног и кисти. Пострадавшая обратилась в медицинское учреждение.
На мучителя возбудили уголовное дело о причинении средней тяжести вреда здоровью.
Улан-удэнец едва не сжёг заживо сожительницу
Происшествия, Фото:
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