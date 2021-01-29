Женщину отправили за решётку
В конце октября 2020 года в Улан-Удэ две сестры вместе со своими мужьями распивали спиртные напитки в доме у одной из них. Затем сёстры пошли спать, а мужчины продолжили застолье.
Братья поссорились и устроили потасовку. Один из них поборол второго и сел на него сверху.
Шум услышали жёны и бросились разнимать дерущихся. Женщина увидела, что на её муже сидит родственник. Она взяла из кухни нож и нанесла удар им в спину деверя.
- За причинение тяжкого вреда здоровью суд назначил подсудимой наказание в виде трёх лет лишения свободы в колонии общего режима, - сообщила «Байкал-Daily» старший помощник прокурора Советского района Улан-Удэ Юлия Тесленко.
Улан-удэнка всадила нож в деверя, защищая мужа
Происшествия, Фото:
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