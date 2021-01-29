О судьбе мужчины ничего не было известно с осени
Пропавший 44-летний житель посёлка Селенгинск Кабанского района Бурятии найден мёртвым, сообщает группа «Кабанск-инфо. 24/7».
Его тело нашли ночью 22 января в одном из садоводческих товариществ посёлка Селенгинск.
Следственные органы проводят проверку.
Мужчина вышел из дома утром 28 октября, и до настоящего времени его местонахождение было не известно.
Как сообщал «Байкал-Daily», на днях пропавшая несколько месяцев назад 52-летняя жительница Заиграевского района нашлась живой и невредимой. Она пришла домой с подарками родным.
Пропавший житель Бурятии найден мёртвым
Происшествия, Фото:
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