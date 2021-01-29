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Пропавший житель Бурятии найден мёртвым

Пропавший житель Бурятии найден мёртвым
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
О судьбе мужчины ничего не было известно с осени

Пропавший 44-летний житель посёлка Селенгинск Кабанского района Бурятии найден мёртвым, сообщает группа «Кабанск-инфо. 24/7».

Его тело нашли ночью 22 января в одном из садоводческих товариществ посёлка Селенгинск.

Следственные органы проводят проверку.

Мужчина вышел из дома утром 28 октября, и до настоящего времени его местонахождение было не известно.

Как сообщал «Байкал-Daily», на днях пропавшая несколько месяцев назад 52-летняя жительница Заиграевского района нашлась живой и невредимой. Она пришла домой с подарками родным.


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