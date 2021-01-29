Возбуждено уголовное дело
28 января в городе Балей Забайкальского края при тушении пожара в жилом доме нашли тело трёхлетней девочки.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Погибла трёхлетняя девочка, младшая из трёх детей в семье, которая жила в сгоревшем доме. Тело девочки направлено для проведения судебной медицинской экспертизы. Допрашиваются родители девочки, жители соседних домов.
29 января следователи и специалисты МЧС проведут повторный осмотр дома, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Забайкальскому краю.
В Забайкалье на пожаре погибла трёхлетняя девочка
Происшествия, Фото:
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