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В Иркутской области в кювете оказались две фуры

Происшествия, 
На помощь водителям пришли полицейские

Вечером на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» неподалёку от города Нижнеудинск Иркутской области столкнулись две фуры. Обе машины съехали с дороги в кювет и перевернулись. Водители фур не пострадали и сообщили о случившемся в полицию. На место выехали сотрудники ГИБДД, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Ситуацию осложняли плохая погода: тридцатиградусный мороз и снегопад. Полицейские посадили замёрзших мужчин в служебной машине и напоили их горячим чаем.

Для того, чтобы вернуть фуры на дорогу, полицейские организовали прибытие спецтехники. Всё это время автоинспекторы обеспечивали безопасность движения на участке дороги. К утру большегрузы были вызволены из снежного плена.

- Спасибо большое сотрудникам Нижнеудинского района. Не бросили нас в беде, напоили чаем, всю ночь охраняли нас, - поблагодарил дальнобойщик.

фото - ГУ МВД по Иркутской области
ДТП фура дальнобойщики
 
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