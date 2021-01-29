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Жительница Бурятии, в чей дом врезалась машина, выиграла суд

Жительница Бурятии, в чей дом врезалась машина, выиграла суд
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Ущерб возместят и виновник аварии, и владелец авто

Жительница Бурятии обратилась в суд с иском о возмещении ущерба после ДТП. Пьяный автомобилист врезался в её дом.

За рулём был мужчина, не имевший водительских прав. Машина оказалась не его, он взял её у приятеля. После совместного распития спиртных напитков владелец машины оставил автомобиль на неохраняемой стоянке вместе с ключами, чем и воспользовался его друг.

Год назад виновник аварии был осуждён по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».

- Разрешая спор, суд пришёл к выводу о возложении обязанности по возмещению ущерба на обоих ответчиков в равных долях, усмотрев также вину владельца источника повышенной опасности в противоправном изъятии этого источника из его обладания, - сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.

Решения суда пытались обжаловать.

- Апелляционным определением судебной коллегии решение оставлено без изменения с указанием о том, что в таком случае ответственность по возмещению вреда может быть возложена как на владельца, так и на лицо, противоправно завладевшее источником повышенной опасности, в долевом порядке в зависимости от степени вины каждого из них, - заключили в суде.
ДТП
 
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