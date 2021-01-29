 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 января

28 января

Популярное

Жительница Бурятии украла оставленный в кафе телефон

Жительница Бурятии украла оставленный в кафе телефон
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Женщина подрабатывает сиделкой и приезжала в Улан-Удэ в гости

В Бурятии полицейские задержали подозреваемую в краже сотового телефона из кафе.

Преступление совершено в сентябре прошлого года. 43-летняя жительница Улан-Удэ украла мобильный телефон, оставленный на столе посетителями - семейной парой.

Потерпевшая заметила пропажу спустя 15 минут после того, как покинула общепит. Однако вернувшись в кафе, не обнаружила гаджета. О происшествии 36-летняя женщина заявила в полицию спустя несколько месяцев, когда через интернет-аккаунт её сыну удалось отследить местоположение устройства. Иволгинские полицейские прибыли по обозначенному в Улан-Удэ адресу и задержали подозреваемую.

- Воспитывавшаяся в детдоме горожанка призналась, что, действительно, забрала чужой мобильный для собственного пользования. В то время она, как и сейчас, подрабатывала сиделкой в одном из населённых пунктов Кабанского района, где практически не «ловит» сотовая связь. В Улан-Удэ женщина приехала в гости к родственнице, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Ранее она была неоднократно судима за кражи, в том числе, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.

- Полицейские предупреждают, что распоряжение чужими вещами без разрешения их хозяев является противоправным деянием и влечёт уголовную ответственность. При нахождении чужого имущества необходимо принять меры по его возврату владельцу, - призывают правоохранители.


кража
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Жительница Бурятии, в чей дом врезалась машина, выиграла суд
Жительница Бурятии, в чей дом врезалась машина, выиграла суд
Происшествия, 29.01.2021
Ущерб возместят и виновник аварии, и владелец авто
Экс-начальник Улан-Удэнского таможенного поста пойдёт под суд
Экс-начальник Улан-Удэнского таможенного поста пойдёт под суд
Происшествия, 29.01.2021
Следствие полагает, что таможенник пошёл на преступление из личной неприязни к бизнесмену
Жительница Бурятии украла оставленный в кафе телефон
Жительница Бурятии украла оставленный в кафе телефон
Происшествия, 29.01.2021
Женщина подрабатывает сиделкой и приезжала в Улан-Удэ в гости
В Бурятии «Нива» с рыбаками проваливались под лёд Байкала
В Бурятии «Нива» с рыбаками проваливались под лёд Байкала
Происшествия, 29.01.2021
Это второй случай провала автомобиля под лёд за сутки
В Бурятии мошенники представляются агентством по госзакупкам
В Бурятии мошенники представляются агентством по госзакупкам
Происшествия, 28.01.2021
В подобных случаях следует сообщать в органы внутренних дел
В улан-удэнском СИЗО осуждённый напал на сотрудника
В улан-удэнском СИЗО осуждённый напал на сотрудника
Происшествия, 28.01.2021
В камере мужчины нашли запрещённый ремень
Жителя Бурятии избили из-за пустяка
Жителя Бурятии избили из-за пустяка
Происшествия, 28.01.2021
Когда в дверь постучали, избитому мужчине пришлось врать
Убивший отчима подросток из Бурятии рассказал свою версию трагедии
Убивший отчима подросток из Бурятии рассказал свою версию трагедии
Происшествия, 28.01.2021
14-летний подросток, который, защищая мать, убил отчима, стал героем программы на федеральном телеканале
В Иркутске на рынке горел павильон с одеждой
В Иркутске на рынке горел павильон с одеждой
Происшествия, 28.01.2021
С рынка эвакуировались 40 человек
В Бурятии «чёрных» лесорубов поймали с поличным
В Бурятии «чёрных» лесорубов поймали с поличным
Происшествия, 28.01.2021
Лесники подошли к месту рубки и окружили нарушителей
В Бурятии в снежном плену оказались автобус и машины
В Бурятии в снежном плену оказались автобус и машины
Происшествия, 28.01.2021
На помощь застрявшим автомобилистам пришли пожарные

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^