Жительница Бурятии украла оставленный в кафе телефон

- Полицейские предупреждают, что распоряжение чужими вещами без разрешения их хозяев является противоправным деянием и влечёт уголовную ответственность. При нахождении чужого имущества необходимо принять меры по его возврату владельцу, - призывают правоохранители.











В Бурятии полицейские задержали подозреваемую в краже сотового телефона из кафе.Преступление совершено в сентябре прошлого года. 43-летняя жительница Улан-Удэ украла мобильный телефон, оставленный на столе посетителями - семейной парой.Потерпевшая заметила пропажу спустя 15 минут после того, как покинула общепит. Однако вернувшись в кафе, не обнаружила гаджета. О происшествии 36-летняя женщина заявила в полицию спустя несколько месяцев, когда через интернет-аккаунт её сыну удалось отследить местоположение устройства. Иволгинские полицейские прибыли по обозначенному в Улан-Удэ адресу и задержали подозреваемую.- Воспитывавшаяся в детдоме горожанка призналась, что, действительно, забрала чужой мобильный для собственного пользования. В то время она, как и сейчас, подрабатывала сиделкой в одном из населённых пунктов Кабанского района, где практически не «ловит» сотовая связь. В Улан-Удэ женщина приехала в гости к родственнице, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.Ранее она была неоднократно судима за кражи, в том числе, совершенные группой лиц по предварительному сговору.Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.