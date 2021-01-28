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Жителя Бурятии избили из-за пустяка

Жителя Бурятии избили из-за пустяка
Происшествия, 
Когда в дверь постучали, избитому мужчине пришлось врать

В обед 4 января три работника предприятия по переработке древесины распивали спиртное в доме на территории пилорамы в селе Шанага Бичурского района Бурятии. Во время застолья из-за пустякового повода двое мужчин 38 и 46 лет начали избивать собутыльника. После этого, угрожая ножом, начали требовать у него 200 тысяч рублей. Таких денег у пострадавшего не было.

Спустя несколько часов в дом постучался пришедший хозяин пилорамы. Испугавшись, мужчины под угрозой ножа заставили свою жертву сказать, что они спят и всё в порядке. Двери мужчины так и не открыли. Однако хозяин, всё же заподозрив неладное, вызвал сотрудников полиции.

Прибыв на метро происшествия, участковый нашёл избитого мужчину и вызвал «скорую». С травмами пострадавший доставлен в больницу.

Задержанные мужчина ранее неоднократно судимы за преступления против жизни и здоровья, имущественные и наркопреступления.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», ведётся следствие, сообщили в МВД по Бурятии.


разбой
 
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