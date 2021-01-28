Убийство произошло в котельной
Суд в городе Тайшет признал виновным 45-летнего мужчины, до смерти забившего женщину. Он осуждён по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть», сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
2 февраля 2020 года мужчина был со своей знакомой в котельной на территории фермы в селе Шелаево. Пара употребляла спиртное. Из-за вспыхнувшего конфликта мужчина начал избивать 58-летнюю женщину руками, ногами и попадавшимися под руку предметами. Потерпевшая скончалась.
Суд назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.
Приговор суда в законную силу не вступил.
Убивший женщину житель Иркутской области получил 8 лет
Происшествия, Фото:
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