Убивший женщину житель Иркутской области получил 8 лет

Убийство произошло в котельной



Суд в городе Тайшет признал виновным 45-летнего мужчины, до смерти забившего женщину. Он осуждён по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть», сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.



2 февраля 2020 года мужчина был со своей знакомой в котельной на территории фермы в селе Шелаево. Пара употребляла спиртное. Из-за вспыхнувшего конфликта мужчина начал избивать 58-летнюю женщину руками, ногами и попадавшимися под руку предметами. Потерпевшая скончалась.



Суд назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.



Приговор суда в законную силу не вступил.

