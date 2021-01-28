В Бурятии «чёрных» лесорубов поймали с поличным

Подойдя поближе, лесники обнаружили двух мужчин, грузивших заготовленную древесину в прицеп. Сотрудники Заиграевского лесничества подошли с разных сторон и окружили нарушителей.





Во время патрулирования лесов Заиграевского района Бурятии лесники услышали звук бензопилы. Они оставили свой автомобиль, и пошли к месту рубки пешком.Выяснилось, что мужчины успели вырубить около трёх кубометров древесины. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 54 тысяч рублей.Нарушителями оказались жители сел Шэнэ-Буса и Горхон Заиграевского района.Незаконно заготовленная древесина, автомобиль «УАЗ» с прицепом и бензопила были изъяты.На мужчин составлены протоколы по статье 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений». Все материалы переданы в ОМВД по Заиграевскому району для возбуждения уголовного дела, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.За незаконную рубку лесных насаждений предусмотрена уголовная ответственность. Обо всех нарушениях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны по телефону 20-44-44.