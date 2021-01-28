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В Бурятии в снежном плену оказались автобус и машины

В Бурятии в снежном плену оказались автобус и машины
Происшествия,  Фото:агентство ГО и ЧС
На помощь застрявшим автомобилистам пришли пожарные

Вчера, 27 января, в Баргузинском районе Бурятии из-за длительного снегопада участок дороги Баянгол-Улан-Удэ вблизи села Уро занесло снегом.

На заметённой снегом дороге не смогли продолжить свой путь рейсовый автобус и несколько легковых автомобилей.


Глава сельского поселения «Уринское» обратился за помощью в пожарную охрану.

Пожарные приехали на место. На пожарном автомобиле они отбуксировали автобус и автомобили. После водители смогли продолжить свой путь, рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.




автомобили пожарные
 
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