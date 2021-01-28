В Бурятии в снежном плену оказались автобус и машины

На помощь застрявшим автомобилистам пришли пожарные
Вчера, 27 января, в Баргузинском районе Бурятии из-за длительного снегопада участок дороги Баянгол-Улан-Удэ вблизи села Уро занесло снегом.
На заметённой снегом дороге не смогли продолжить свой путь рейсовый автобус и несколько легковых автомобилей.
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Глава сельского поселения «Уринское» обратился за помощью в пожарную охрану.
Пожарные приехали на место. На пожарном автомобиле они отбуксировали автобус и автомобили. После водители смогли продолжить свой путь, рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.
На помощь застрявшим автомобилистам пришли пожарные
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