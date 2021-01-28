Трое жителей Иркутской области вырубили лес на полмиллиона

Лесорубы незаконно рубили сосны
В Боханском районе Иркутской области полицейские поймали нелегальных лесозаготовителей. По оценкам специалистов, ущерб, нанесённый лесному фонду, составил 500 тысяч рублей.
Оперативники задержали троих подозреваемых с поличным на месте очередной рубки хвойного леса в районе села Дундай. С места происшествия изъяты трактор, грузовик «КамАЗ», бензопила и срубленные сосны.
По предварительной версии сыщиков, подозреваемые, двое из которых ранее судимы за аналогичные преступления, продали 26 кубометров древесины.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная группой лиц в особо крупном размере». Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
Предварительное расследование продолжается, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
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Происшествия, Фото:
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