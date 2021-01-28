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Пропавшая жительница Бурятии вернулась домой с подарками

Пропавшая жительница Бурятии вернулась домой с подарками
Происшествия, 
Пропавшая женщина не знала, что её ищут

Пропавшая 52-летняя жительница Заиграевского района Бурятии вернулась домой живой и невредимой, сообщается в группе «Заиграево-инфо. 24/7».

Как сообщал «Байкал-Daily», женщина жила в пригороде Улан-Удэ в садовом товариществе «Солнечный». 27 сентября она распивала спиртное с соседкой, после чего вечером взяла у неё мясо, которое обменяла на спиртное и ушла с ним к себе домой. 28 сентября около 8 часов к ней пришёл муж соседки, который стал требовать деньги за мясо. Они вместе вышли на улицу, где после разговора на повышенных тонах расстались.

С тех пор женщина бесследно исчезла. Версия о причастности супруга соседки к исчезновению женщины проверялась, но не нашла своего подтверждения, сообщили в следственном управлении.

По факту безвестного исчезновения женщины следователи возбуждали уголовное дело.

Спустя три месяца женщина вернулась домой. Выяснилось, что в момент исчезновения женщина была в запое, две недели после ухода продолжала выпивать в ДНТ «Восход». Затем она устроилась работать дворником, трудилась неофициально.

Заработав деньги, она вернулась домой с подарками.

- Женщина рассказала, что не возвращалась домой, потому что не хотела расстраивать дочь и её семью. По словам женщины, она была не в курсе того, что её ищут. На вопрос, почему она не созванивалась с дочерью, поясняла, что не помнила её номера телефона, - прокомментировал следователь следственного отдела по Заиграевскому району СУ СК России по Бурятии Тамир Дугаров.

Возбуждённое уголовное дело прекращено.
пропавшие без вести
 
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