Улан-удэнку обокрал кавалер после ночи в гостинице

В Улан-Удэ поймали вора, подозреваемого в трёх кражах



В январе 2020 года 29-летний житель Кабанского района при выезде со съемной квартиры в Улан-Удэ забрал и продал телевизор.



В августе он приехал в город по делам. Познакомившись с девушкой, отправился в гостиницу. Там украл у неё сотовый телефон и, пока она спала, покинул номер. С помощью мобильного банка кавалер перевёл с банковского счёта девушки своему знакомому около семи тысяч рублей. Деньги он обналичил и потратил.



Общий ущерб составил около 40 тысяч рублей.



В полиции отметили, что на счету молодого человека уже более 20 погашенных и действующих судимостей. Кроме того, в настоящее время в Кабанском районе в отношении него завершены уголовные дела по фактам краж и мошенничества. Материалы переданы следствием территориального ОВД в суд для рассмотрения по существу.



- Злоумышленник не работает и никогда не был трудоустроен, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.





