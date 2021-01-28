В Улан-Удэ поймали вора, подозреваемого в трёх кражах
В январе 2020 года 29-летний житель Кабанского района при выезде со съемной квартиры в Улан-Удэ забрал и продал телевизор.
В августе он приехал в город по делам. Познакомившись с девушкой, отправился в гостиницу. Там украл у неё сотовый телефон и, пока она спала, покинул номер. С помощью мобильного банка кавалер перевёл с банковского счёта девушки своему знакомому около семи тысяч рублей. Деньги он обналичил и потратил.
Общий ущерб составил около 40 тысяч рублей.
В полиции отметили, что на счету молодого человека уже более 20 погашенных и действующих судимостей. Кроме того, в настоящее время в Кабанском районе в отношении него завершены уголовные дела по фактам краж и мошенничества. Материалы переданы следствием территориального ОВД в суд для рассмотрения по существу.
- Злоумышленник не работает и никогда не был трудоустроен, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Улан-удэнку обокрал кавалер после ночи в гостинице
Происшествия, Фото:
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