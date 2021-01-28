В чехле телефона была «бесконтактная» карта
16 января в полицию обратилась 49-летняя улан-удэнка. Днём в маршрутном автобусе неизвестный украл её телефон, в чехле была банковская карта.
Полиция раскрыла кражу, задержав 20-летнего студента техникума. В переполненной маршрутке он заметил, что из кармана куртки стоящей рядом женщины торчит гаджет. Молодой человек незаметно стащил его и вышел из автобуса на остановке «Элеватор».
В чехле он нашёл бесконтактную банковскую карту, которой оплатил покупку в магазине самообслуживания. Затем заказал такси и, переставив сим-карту из чужого телефона в свой, рассчитался с помощью мобильного банка. При этом водителю он перечислил большую сумму, попросив оставшиеся средства перевести своему знакомому.
Остаток денег на счёте женщины, он также отправил одному из приятелей, а затем вернул себе все перечисленные знакомым деньги. Всего он украл восемь тысяч рублей.
Возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Причинённый ущерб подозреваемый возместил. Следствие продолжается, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ студент украл телефон в переполненной маршрутке
Происшествия, Фото:
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