В Улан-Удэ избили и ограбили вахтовика

Грабитель не поверил, что карта заблокирована



Утром 25 января в отдел полиции поступило заявление от 31-летнего мужчины, находившегося в Бурятии на заработках. Работающий вахтовым методом мужчина сообщил, что перед отъездом домой его ограбил малознакомый улан-удэнец. Ограбили его во время двухдневного распития спиртного в компании.



Мужчина, взявший на себя все расходы по приобретению алкоголя и продуктов, рассказал, что обидчик сначала попросил у него денег взаймы. Однако рабочий, понимая, что перед ним человек с криминальным прошлым, сказал, что карта заблокирована супругой.



Вор не поверил и повёл мужчину в отделение банка, где ему эту информацию подтвердили. Разозлившись, улан-удэнец начал бить вахтовика, завязалась драка. В результате у мужчины забрали сотовый телефон и портмоне с личными документами. Ущерб составил 11 тысяч рублей.



Дождавшись удобного случая, вахтовик покинул квартиру, где вместе с другими распивал спиртное, и обратился в полицию.



Полиция задержала 22-летнего неоднократно судимого за имущественные и наркопреступления горожанина. Похищенное изъято.



Молодой человек ранее также неоднократно привлекался к административной ответственности за неповиновение полиции. Подрабатывает грузчиком. Свою вину он признал, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».

