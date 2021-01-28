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В Улан-Удэ избили и ограбили вахтовика

В Улан-Удэ избили и ограбили вахтовика
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Грабитель не поверил, что карта заблокирована

Утром 25 января в отдел полиции поступило заявление от 31-летнего мужчины, находившегося в Бурятии на заработках. Работающий вахтовым методом мужчина сообщил, что перед отъездом домой его ограбил малознакомый улан-удэнец. Ограбили его во время двухдневного распития спиртного в компании.

Мужчина, взявший на себя все расходы по приобретению алкоголя и продуктов, рассказал, что обидчик сначала попросил у него денег взаймы. Однако рабочий, понимая, что перед ним человек с криминальным прошлым, сказал, что карта заблокирована супругой.

Вор не поверил и повёл мужчину в отделение банка, где ему эту информацию подтвердили. Разозлившись, улан-удэнец начал бить вахтовика, завязалась драка. В результате у мужчины забрали сотовый телефон и портмоне с личными документами. Ущерб составил 11 тысяч рублей.

Дождавшись удобного случая, вахтовик покинул квартиру, где вместе с другими распивал спиртное, и обратился в полицию.

Полиция задержала 22-летнего неоднократно судимого за имущественные и наркопреступления горожанина. Похищенное изъято.

Молодой человек ранее также неоднократно привлекался к административной ответственности за неповиновение полиции. Подрабатывает грузчиком. Свою вину он признал, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».
грабеж
 
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