Грабитель не поверил, что карта заблокирована
Утром 25 января в отдел полиции поступило заявление от 31-летнего мужчины, находившегося в Бурятии на заработках. Работающий вахтовым методом мужчина сообщил, что перед отъездом домой его ограбил малознакомый улан-удэнец. Ограбили его во время двухдневного распития спиртного в компании.
Мужчина, взявший на себя все расходы по приобретению алкоголя и продуктов, рассказал, что обидчик сначала попросил у него денег взаймы. Однако рабочий, понимая, что перед ним человек с криминальным прошлым, сказал, что карта заблокирована супругой.
Вор не поверил и повёл мужчину в отделение банка, где ему эту информацию подтвердили. Разозлившись, улан-удэнец начал бить вахтовика, завязалась драка. В результате у мужчины забрали сотовый телефон и портмоне с личными документами. Ущерб составил 11 тысяч рублей.
Дождавшись удобного случая, вахтовик покинул квартиру, где вместе с другими распивал спиртное, и обратился в полицию.
Полиция задержала 22-летнего неоднократно судимого за имущественные и наркопреступления горожанина. Похищенное изъято.
Молодой человек ранее также неоднократно привлекался к административной ответственности за неповиновение полиции. Подрабатывает грузчиком. Свою вину он признал, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».
В Улан-Удэ избили и ограбили вахтовика
Происшествия, Фото:
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