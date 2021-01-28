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В Бурятии мошенники представляются агентством по госзакупкам

В Бурятии мошенники представляются агентством по госзакупкам
Происшествия,  Фото:pixabay.com
В подобных случаях следует сообщать в органы внутренних дел

Республиканское агентство по государственным закупкам предупреждает о фактах действий мошенников в Бурятии.

- Неустановленные лица, представляясь должностными лицами агентства, действующими совместно с электронной площадкой и специалистами заказчика (или самостоятельно), обращаются по телефону к субъектам предпринимательской деятельности (участникам закупок) с предложением за плату осуществить «разрешение вопросов», связанных с осуществлением незаконных действий в процессе осуществления закупок, в том числе с предложением, изменить результаты опубликованных в единой информационной системе протоколов в пользу определенного хозяйствующего субъекта. Обращаем внимание, что звонки могут поступать как с мобильных телефонов, так и со стационарных телефонов, а также по электронной почте, - сообщает пресс-служба агентства.

Указанные обращения мошенников не связаны с деятельностью агентства и носят незаконный характер. Агентство заявило, что не является отправителем таких обращений.

При поступлении таких обращений как по телефону, так и на адрес электронной почты, при обратном звонке на мобильный номер телефона с телефона звонившего могут сниматься денежные средства, а при открытии писем в электронной почте существует потенциальная опасность нанесения вреда компьютерным устройствам. Эти действия являются мошенническими и подлежат уголовно-правовой квалификации.

Агентство рекомендует в случаях подобных обращений незамедлительно сообщать в органы внутренних дел, а также в агентство для дальнейшего направления материалов в правоохранительные органы.

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