На улан-удэнку напала и ограбила наглая гостья
В ноябре 2020 года в Улан-Удэ две подруги распивали спиртные напитки. Хозяйка дома переложила 1500 рублей в шкаф, гостья это увидела. Опьянев, гостья пошла к шкафу и вытащила деньги.
Хозяйка пыталась её остановить, крича: «Отдай мои деньги!» Но наглая женщина только оттолкнула её на кровать и прижала коленом. Затем стала угрожать, что если подруга пожалуется в полицию, она её убьёт.
После взяла шнур от удлинителя, обвязала вокруг шеи жертвы и натянула шнур. Потерпевшей стало трудно дышать, она испугалась за свою жизнь.
Впрочем, женщина её отпустила и ушла с деньгами из квартиры.
- За разбой с применением насилия, опасного для жизни и здоровья и с применением предмета, используемого в качестве оружия, Советский районный суд назначил подсудимой наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года, - сообщил «Байкал-Daily» заместитель прокурора Советского района Улан-Удэ Денис Быков.
При назначении наказания суд учёл признание вины, раскаяние в содеянном, возмещение ущерба потерпевшей, принесение извинений, отсутствие судимости и болезненное состояние здоровья. Также суд принял во внимание тот факт, что потерпевшая простила подругу.
Грабительница душила улан-удэнку удлинителем
Происшествия, Фото:
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