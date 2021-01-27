Ноутбуки не были оснащены антикражными устройствами
23 декабря в полицию Железнодорожного района Улан-Удэ поступило сообщение о краже от начальника службы безопасности магазина бытовой техники. В ходе инвентаризации сотрудники магазина выявили недостачу двух ноутбуков. Ущерб составил более 80 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
По записям с камер видеонаблюдения в торговой точке полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 33-летний ранее судимый улан-удэнец. Находясь в торговом зале, мужчина взял с прилавка два выставочных ноутбука и вышел из торговой точки, спрятав их под куртку.
Техника не была оснащена антикражными устройствами.
Возбуждено уголовное дело о краже.
Улан-удэнец вынес два ноутбука из магазина
Происшествия, Фото:
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