Улан-удэнец вынес два ноутбука из магазина

Ноутбуки не были оснащены антикражными устройствами



23 декабря в полицию Железнодорожного района Улан-Удэ поступило сообщение о краже от начальника службы безопасности магазина бытовой техники. В ходе инвентаризации сотрудники магазина выявили недостачу двух ноутбуков. Ущерб составил более 80 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



По записям с камер видеонаблюдения в торговой точке полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 33-летний ранее судимый улан-удэнец. Находясь в торговом зале, мужчина взял с прилавка два выставочных ноутбука и вышел из торговой точки, спрятав их под куртку.



Техника не была оснащена антикражными устройствами.



Возбуждено уголовное дело о краже.





