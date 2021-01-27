В Улан-Удэ ликвидировали опийный наркопритон

Кроме того, полиция изъяла принадлежащий владельцу квартиры свёрток с гашишным маслом весом более 3,5 граммов, посуду для его изготовления и пустые бутылки из-под растворителя.





Мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе, за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и не раз отбывал наказание в местах лишения свободы. Он нигде не работает, живёт один. Следствие продолжается, отметили в МВД по Бурятии.















57-летний улан-удэнец организовал из своей квартиры опийный наркопритон. Притон накрыли сотрудники управления наркоконтроля.На момент задержания в квартире находился 40-летний ранее не судимый горожанин, вместе с которым хозяин употреблял ацетилированный опий. Полицейские изъяли шприц с наркотическим средством массой 0,021 грамма.- Установлено, что подозреваемый предоставлял свое жилище знакомым для систематического потребления наркотиков опийной группы с сентября 2020 года. Сотрудники наркоконтроля, помимо хозяина квартиры и его 40-летнего приятеля, установили ещё трёх наркопотребителей. Все они привлечены к административной ответственности по ст. 6.9 КоАП РФ – за потребление запрещённых веществ, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.Кроме того, за систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств на мужчину возбудили уголовное дело. Ещё дело возбудили за изготовление и хранение гашишного масла.