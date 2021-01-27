 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 января

26 января

Популярное

В Улан-Удэ ликвидировали опийный наркопритон

В Улан-Удэ ликвидировали опийный наркопритон
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Наркопритон организовал безработный улан-удэнец

57-летний улан-удэнец организовал из своей квартиры опийный наркопритон. Притон накрыли сотрудники управления наркоконтроля.

На момент задержания в квартире находился 40-летний ранее не судимый горожанин, вместе с которым хозяин употреблял ацетилированный опий. Полицейские изъяли шприц с наркотическим средством массой 0,021 грамма.

Кроме того, полиция изъяла принадлежащий владельцу квартиры свёрток с гашишным маслом весом более 3,5 граммов, посуду для его изготовления и пустые бутылки из-под растворителя.


- Установлено, что подозреваемый предоставлял свое жилище знакомым для систематического потребления наркотиков опийной группы с сентября 2020 года. Сотрудники наркоконтроля, помимо хозяина квартиры и его 40-летнего приятеля, установили ещё трёх наркопотребителей. Все они привлечены к административной ответственности по ст. 6.9 КоАП РФ – за потребление запрещённых веществ, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Кроме того, за систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств на мужчину возбудили уголовное дело. Ещё дело возбудили за изготовление и хранение гашишного масла.

Мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе, за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и не раз отбывал наказание в местах лишения свободы. Он нигде не работает, живёт один. Следствие продолжается, отметили в МВД по Бурятии.



наркотики наркопритон
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-удэнец вынес два ноутбука из магазина
Улан-удэнец вынес два ноутбука из магазина
Происшествия, 27.01.2021
Ноутбуки не были оснащены антикражными устройствами
В Улан-Удэ ликвидировали опийный наркопритон
В Улан-Удэ ликвидировали опийный наркопритон
Происшествия, 27.01.2021
Наркопритон организовал безработный улан-удэнец
В Иркутске троллейбус насмерть сбил 18-летнего парня
Происшествия, 27.01.2021
Молодой человек переходил дорогу не по «зебре»
Житель Бурятии пытался потушить пожар снегом
Житель Бурятии пытался потушить пожар снегом
Происшествия, 27.01.2021
Пожар произошёл из-за короткого замыкания
В Иркутске задержали сотрудника СИЗО
В Иркутске задержали сотрудника СИЗО
Происшествия, 27.01.2021
Он подозревается в превышении должностных полномочий
В Улан-Удэ водителя побили на дороге
В Улан-Удэ водителя побили на дороге
Происшествия, 27.01.2021
На ни в чём не виноватого автомобилиста набросился неадекватный водитель
В Бурятии двоюродные братья пошли на кражу
В Бурятии двоюродные братья пошли на кражу
Происшествия, 27.01.2021
Владелец имущества во время кражи крепко спал
Улан-удэнка едва не убила сожителя за разговор с соседкой
Улан-удэнка едва не убила сожителя за разговор с соседкой
Происшествия, 27.01.2021
Поход за водой обернулся драмой и уголовным делом
В Бурятии представители дацана не стали заявлять о краже денег
В Бурятии представители дацана не стали заявлять о краже денег
Происшествия, 27.01.2021
Неизвестный стащил деньги из ящика для пожертвований  
В Улан-Удэ вор распилил многотонную теплицу
В Улан-Удэ вор распилил многотонную теплицу
Происшествия, 27.01.2021
1,5-тонные уголки полиция нашла в точке скупки
В Забайкалье уличного грабителя нашли с помощью стаканчика
В Забайкалье уличного грабителя нашли с помощью стаканчика
Происшествия, 27.01.2021
Подозреваемый со стаканчиком попал на видео в момент преступления
Ангарчанин с ножом нападал на аптеки
Ангарчанин с ножом нападал на аптеки
Происшествия, 27.01.2021
Мужчина напал две соседние аптеки
Грузчик пытался украсть детскую смесь в Улан-Удэ
Грузчик пытался украсть детскую смесь в Улан-Удэ
Происшествия, 27.01.2021
Грузчик взял банки во время разгрузки товара

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^