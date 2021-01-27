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В Улан-Удэ водителя побили на дороге

В Улан-Удэ водителя побили на дороге
Происшествия, 
На ни в чём не виноватого автомобилиста набросился неадекватный водитель

Вчера вечером в паблике «Аноним 03» появилось видео дорожного конфликта, в котором неадекватный водитель набросился на другого автомобилиста. Видео выложил потерпевший водитель, который заснял происходящее на две камеру – видеорегистратора и сотового телефона.

Видеорегистратор запечатлел аварию на улице Ербанова, под путепроводом. Водитель «Тойоты Камри» подрезал «Тойоту Приус», ущерб получили обе машины.

После столкновения водители остановились, чтобы оценить ситуацию. Разгорячённый виновник аварии из «Камри» повёл себя неадекватно. Он сперва с силой пнул бампер «Приуса». Затем и вовсе набросился с кулаками на второго водителя.


При этом автомобилист свою вину признавать не хотел. Он поливал вторую сторону отборным матом.

- Куда ты прёшь? – кричал мужчина.

- По правилам, - спокойно отвечал второй водитель, пояснив, что аварию снял регистратор.

Но нападавший его не слушал. Он вовсю матерился и кричал: «Ты, что, слепой или тупой? Какие правила!?»


Виновник аварии несколько раз толкнул мужчину.

- Ты руками не махай, - попросил его водитель.

- А чё мне делать? Ты, чё, не видишь? – кричал в ответ нападавший, всё также матерясь.

После водитель «Камри» повалил водителя «Приуса» на землю.


Почти сразу на место прибыли аварийные комиссары, а позже и сотрудники ГИБДД.

В МВД по Бурятии сообщили, что полиция проводит проверку по инциденту.

- В отношении водителя «Тойоты Камри» составлен административный протокол за нарушение п. 8.4 ПДД РФ. Второй участник происшествия обратился в медицинское учреждение, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе министерства внутренних дел.

Впрочем, выяснилось, что водитель «Тойоты Приус» сам уже 15 раз становился участником аварий и неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.


ДТП
 
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