 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 января

26 января

Популярное

В Иркутской области под колёсами поезда погибла женщина

В Иркутской области под колёсами поезда погибла женщина
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Также под поезд попал пьяный парень

Около десяти часов утра 10 января в районе остановочного пункта Ханчин Восточно-Сибирской железной дороге в Шелеховском районе Иркутской области насмерть была сбита поездом 57-летняя местная жительница.

Установлено, что женщина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, переходила железнодорожную магистраль в неположенном месте. Машинист грузового поезда подавал предупредительные сигналы и применил экстренное торможение, однако наезда на человека предотвратить не удалось.

Подобный инцидент произошёл около четырёх утра 18 января на перегоне Зелёный городок – Усолье-Сибирское. Под колёсами грузового локомотива оказался 19-летний молодой человек, который также мог находиться в состоянии опьянения. С травмами он был доставлен в медицинское учреждение.

По всем фактам проводятся доследственные проверки с целью установления обстоятельств случившегося, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России.


Иркутская область
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ водителя побили на дороге
В Улан-Удэ водителя побили на дороге
Происшествия, 27.01.2021
На ни в чём не виноватого автомобилиста набросился неадекватный водитель
В Бурятии двоюродные братья пошли на кражу
В Бурятии двоюродные братья пошли на кражу
Происшествия, 27.01.2021
Владелец имущества во время кражи крепко спал
Улан-удэнка едва не убила сожителя за разговор с соседкой
Улан-удэнка едва не убила сожителя за разговор с соседкой
Происшествия, 27.01.2021
Поход за водой обернулся драмой и уголовным делом
В Бурятии представители дацана не стали заявлять о краже денег
В Бурятии представители дацана не стали заявлять о краже денег
Происшествия, 27.01.2021
Неизвестный стащил деньги из ящика для пожертвований  
В Улан-Удэ вор распилил многотонную теплицу
В Улан-Удэ вор распилил многотонную теплицу
Происшествия, 27.01.2021
1,5-тонные уголки полиция нашла в точке скупки
В Забайкалье уличного грабителя нашли с помощью стаканчика
В Забайкалье уличного грабителя нашли с помощью стаканчика
Происшествия, 27.01.2021
Подозреваемый со стаканчиком попал на видео в момент преступления
Ангарчанин с ножом нападал на аптеки
Ангарчанин с ножом нападал на аптеки
Происшествия, 27.01.2021
Мужчина напал две соседние аптеки
Грузчик пытался украсть детскую смесь в Улан-Удэ
Грузчик пытался украсть детскую смесь в Улан-Удэ
Происшествия, 27.01.2021
Грузчик взял банки во время разгрузки товара
Валуев о покусанной собаками улан-удэнке: «Рвали с целью съесть»
Валуев о покусанной собаками улан-удэнке: «Рвали с целью съесть»
Происшествия, 27.01.2021
Депутат Госдумы Николай Валуев пообщался с врачом, проводившим улан-удэнке операцию
Улан-удэнец выбросил наркотики перед росгвардейцами
Улан-удэнец выбросил наркотики перед росгвардейцами
Происшествия, 27.01.2021
Наркотики были в свёртке и в пластиковой бутылке
В Улан-Удэ взяткодателя оштрафовали на полмиллиона
В Улан-Удэ взяткодателя оштрафовали на полмиллиона
Происшествия, 27.01.2021
Коммерческий директор дал взятку в 143 тысячи рублей
Несколько домов в Улан-Удэ оставались без холодной воды
Несколько домов в Улан-Удэ оставались без холодной воды
Происшествия, 27.01.2021
Отключение произошло из-за ремонтных работ

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^