Также под поезд попал пьяный парень
Около десяти часов утра 10 января в районе остановочного пункта Ханчин Восточно-Сибирской железной дороге в Шелеховском районе Иркутской области насмерть была сбита поездом 57-летняя местная жительница.
Установлено, что женщина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, переходила железнодорожную магистраль в неположенном месте. Машинист грузового поезда подавал предупредительные сигналы и применил экстренное торможение, однако наезда на человека предотвратить не удалось.
Подобный инцидент произошёл около четырёх утра 18 января на перегоне Зелёный городок – Усолье-Сибирское. Под колёсами грузового локомотива оказался 19-летний молодой человек, который также мог находиться в состоянии опьянения. С травмами он был доставлен в медицинское учреждение.
По всем фактам проводятся доследственные проверки с целью установления обстоятельств случившегося, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России.
В Иркутской области под колёсами поезда погибла женщина
Происшествия, Фото:
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