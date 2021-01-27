В Иркутской области под колёсами поезда погибла женщина

Также под поезд попал пьяный парень



Около десяти часов утра 10 января в районе остановочного пункта Ханчин Восточно-Сибирской железной дороге в Шелеховском районе Иркутской области насмерть была сбита поездом 57-летняя местная жительница.



Установлено, что женщина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, переходила железнодорожную магистраль в неположенном месте. Машинист грузового поезда подавал предупредительные сигналы и применил экстренное торможение, однако наезда на человека предотвратить не удалось.



Подобный инцидент произошёл около четырёх утра 18 января на перегоне Зелёный городок – Усолье-Сибирское. Под колёсами грузового локомотива оказался 19-летний молодой человек, который также мог находиться в состоянии опьянения. С травмами он был доставлен в медицинское учреждение.



По всем фактам проводятся доследственные проверки с целью установления обстоятельств случившегося, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России.





